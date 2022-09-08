Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi dünya basınında!

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 10:00
<p>Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı ünlü forvet Mauro Icardi, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Yaklaşık 30 bin sarı-kırmızılı taraftarın Arjantinli yıldıza yaptığı coşkulu karşılama dünya basınında büyük yankı buldu.</p>

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı ünlü forvet Mauro Icardi, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Yaklaşık 30 bin sarı-kırmızılı taraftarın Arjantinli yıldıza yaptığı coşkulu karşılama dünya basınında büyük yankı buldu.

<p><strong>RMC SPORT (FRANSA)</strong></p> <p>"Galatasaray'ın yeni transferini taraftarlar coşkuyla karşıladı. Türk devi Icardi'den çok umutlu"</p>

RMC SPORT (FRANSA)

"Galatasaray'ın yeni transferini taraftarlar coşkuyla karşıladı. Türk devi Icardi'den çok umutlu"

<p><strong>TYC SPORTS (ARJANTİN)</strong></p> <p>"Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray'a transfer oldu. Ona şimdiden idol gibi davranıyorlar. Türk devi bu transferle şanlı yıllarına geri dönmek istiyor."  </p>

TYC SPORTS (ARJANTİN)

"Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray'a transfer oldu. Ona şimdiden idol gibi davranıyorlar. Türk devi bu transferle şanlı yıllarına geri dönmek istiyor."  

<p><strong>OLE (ARJANTİN)</strong></p> <p>"Türkiye'de Mauro Icardi'ye muazzam karşılama"</p>

OLE (ARJANTİN)

"Türkiye'de Mauro Icardi'ye muazzam karşılama"

<p><strong>LA NACION (ARJANTİN)</strong></p> <p>"Yıldız golcü, 1 yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Yaklaşık 30 bin taraftar onu karşılamak için havalimanına akın etti.Onun gelişiyle herkes çılgına döndü."</p>

LA NACION (ARJANTİN)

"Yıldız golcü, 1 yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Yaklaşık 30 bin taraftar onu karşılamak için havalimanına akın etti.Onun gelişiyle herkes çılgına döndü."

<p><strong>DIARIO UNO (ARJANTİN)</strong></p> <p>"Mauro Icardi, büyük bir coşkuyla karşılandı. Ailesiyle birlikte havaalanında bir idol gibi karşılandı"</p>

DIARIO UNO (ARJANTİN)

"Mauro Icardi, büyük bir coşkuyla karşılandı. Ailesiyle birlikte havaalanında bir idol gibi karşılandı"

<p><strong>NATION WORLD NEWS (İNGİLTERE)</strong></p> <p>"Mauro Icardi ve Wanda Nara'yı İstanbul'da 30 bine yakın taraftar karşıladı."</p>

NATION WORLD NEWS (İNGİLTERE)

"Mauro Icardi ve Wanda Nara'yı İstanbul'da 30 bine yakın taraftar karşıladı."

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