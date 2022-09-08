Galatasaray'da, Juan Mata'dan ilk açıklama!

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:02

Transferin son saatlerinden adeta ayağa kalkan Galatasaray, Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Juan Mata imza için İstanbul'a geldi.

JUAN MATA'NIN İLK SÖZLERİ

Sadece bir sırt çantası ile İstanbul'a gelen Juan Mata ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. Çok umutlu ve hevesliyim. Diğer takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini izledim. Bu yüzden taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY, 'KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan Juan Mata açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

JAMES RODRIGUEZ'DEN VAZGEÇİLDİ:

Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon Euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.

Mata ayrıca, kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giydi.