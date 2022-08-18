Adana Demirspor ile Artem Dzyuba'nın el sıkıştı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Rus golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:23
Adana Demirspor ile Artem Dzyuba'nın el sıkıştı
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre; Akdeniz temsilcisi, Rus santrfor ile yapılan görüşmelerin ardından büyük oranda anlaşmaya vardı. Golcü futbolcunun, 1+1 yıllık sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Rus ekibi Zenit'ten ayrılan Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.


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