TFF, 8 Süper Lig takımını PFDK'ye sevk etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 23:12
TFF, 8 Süper Lig takımını PFDK'ye sevk etti!
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TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı 8 kulübü PFDK'ye sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevkine karar verdi.

Atakaş Hatayspor'u talimatlara aykırı hareketten kurula sevk eden müşavirlik, Yukatel Kayserispor ve Kasımpaşa'yı usulsüz seyirci alınmasından, Galatasaray ve Gaziantep FK'yi saha olayları gerekçesiyle kurula yolladı.


TFF PFDK süper lig

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