Süper Lig'de üçüncü haftanın hakemleri belli oldu!
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in üçüncü haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a, MHK tarafından Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'in bu haftaki müsabakalarında görev verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
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