Adana Demirspor ile yollarını ayırmıştı: Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!

Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Badou Ndiaye'yi renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 19:36
Adana Demirspor ile yollarını ayırmıştı: Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!
Abone Ol google-news

Süper Lig ekibi Pendikspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Senegalli tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı" denildi.

Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Osmanlıspor formalarını giymişti.


badou ndiaye haberleri Pendikspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Umut Nayir kendini buldu... Pendikspor'dan müthiş seri!

Umut Nayir kendini buldu... Pendikspor'dan müthiş seri!
Pendikspor'da Oscar Romerao ile yollar ayrıldı!

Pendikspor'da Oscar Romerao ile yollar ayrıldı!
Pendiksporlu Leandro Kappel denetime takıldı: Trafik cezası yedi!

Pendiksporlu Leandro Kappel denetime takıldı: Trafik cezası yedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon