Adana Demirspor ile yollarını ayırmıştı: Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!
Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Badou Ndiaye'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Pendikspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Senegalli tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı" denildi.
Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Osmanlıspor formalarını giymişti.
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