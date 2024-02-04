Umut Nayir kendini buldu... Pendikspor'dan müthiş seri!

Pendikspor, Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 16:01
Umut Nayir kendini buldu... Pendikspor'dan müthiş seri!
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Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir attı. Adana Demirspor'un tek golü 90+10'da Luis Nani'den geldi.

PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Pendikspor'un devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Umut Nayir, İstanbul temsilcisinde 5 maçta 4 gol attı.

İstanbul ekibinde Halil Akbunar, 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adana Demirspor'da 67. dakikada Nabil Alioui'nin yerine oyuna dahil olan 2008 doğumlu Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç dördüncü futbolcu oldu.

PENDİKSPOR'UN SERİSİ DEVAM ETTİ

Pendikspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 26 yaptı.

Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça yükseldi. 31 puanda kalan Akdeniz temsilcisi, ligde son 14 maçta tek galibiyet aldı.

Pendikspor, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


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