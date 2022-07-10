Adana Demirspor kaleci Goran Karacic ile anlaştı

Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic'i 3+1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 15:27
Adana Demirspor kaleci Goran Karacic ile anlaştı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Karacic, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giymişti.


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