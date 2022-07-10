Antalyaspor, Doğukan Sinik'e Hull City ile görüşme izni verdi
Antalyaspor, transferi için Hull City'yle görüşmesi için Doğukan Sinik'e izin verildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Doğukan Sinik'e, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile görüşmesi için izin verdi.
Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'nin istediği Doğukan Sinik'e İngiliz ekibiyle transfer görüşmesi yapması için izin verdiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik’e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 10, 2022
Oyuncumuz Doğukan Sinik’e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/VeFkHOKujZ
ACUN ILICALI'DAN DOĞUKAN SİNİK SÖZLERİ: ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK, HAYRANIYIM
Hull City'nin başkanı Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Doğukan Sinik'e ilgilerini daha önce açıklamış ve “ Allah izin verirse çok yakında biteceğini düşündüğüm transferimiz var, Doğukan. Hayallerimizi konuştuk onunla. Doğukan ile de ciddi aşamaya geldik. O da hayalleri olan bir kardeşim. Çok büyük bir yetenek, hayranıyım. Keşke olsa dediklerimizin hepsi birer birer olmaya başladı. Şu an 3 futbolcu ile daha görüşüyoruz, son aşamada. Bütün amacım bir aile takımı oluşturmak, beraber üzülen, beraber sevinen” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kırmızı-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 23 yaşındaki Doğukan Sinik, Antalyaspor formasıyla bugüne dek 123 maça çıkarak, 5 gole imza attı. Doğukan Sinik, Antalyaspor'un Burdur'daki kampına 2 gün önce katılırken, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.
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