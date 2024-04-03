Adana Demirspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye 3 kötü haber!
Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de 3 ismin sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.
2 KÖTÜ HABER DAHA
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.
FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışırken, Cengiz Ünder son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanın bazı bölümlerinde takımla birlikte çalıştı.
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