Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan VAR tepkisi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:38

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligin 4. haftasında 27 Ağustos'ta sahalarında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Takımı tebrik etmemiz lazım çünkü gerçekten de böyle bir statta, seyircinin önünde hiçbir zaman pes etmediler. Tekrardan skora ortak olmak için ne gerektiyse yapmaya çalıştılar. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu, takım ruhumuzun ne kadar önde olduğunu da gösterdi. Bu bizim için pozitif bir etki" diye konuştu.

"RAKİP KALECİ TOPU 20 SANİYEDEN FAZLA ELİNDEN TUTTU"

Anlayamadıkları bazı konular olduğu söyleyen başarılı teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlardan bir tanesi de şu, uluslararası kurallar dahilinde, FIFA’nın yürürlüğe soktuğu kurallar dahilinde kaleciler topu eline aldığında 6 saniye kuralı vardır. Bazen bu 7-8 saniye olur bunu anlayışla karşılarız. Ama rakip kaleci birçok pozisyonda topu 20 saniyeden fazla, 21-22 saniye gibi pozisyonlar yaşandı. O durumda aslında çift vuruş verilmesi gerekiyor ceza sahası içerisinde. Onları hiç görmedik, bize göre yapılan bir müdahale yok sistem tarafından. O yüzden bunu ve bu tarz şeyleri anlayamıyoruz."

Montella, maçta hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini savundu.

Ümraniyespor maçına yoğunlaştıklarını dile getiren İtalyan teknik adam, "Sonraki maç aslında bize birçok sorunun yanıtını verecektir çünkü 3 maçını iyi bir şekilde tamamlamış rakibe karşı oynuyoruz. Kolektif anlamda defans yapabilen bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekten de iyi defans yapan bir takım ve baskı yapacakları zaman da etkili baskı yapan bir takım" değerlendirmesinde bulundu.

"BALOTELLİ'NİN UFAK BİR RAHATSIZLIĞI VARDI"

Montella, Mario Balotelli'nin Fenerbahçe karşısında forma giymemesiyle ilgili soru üzerine, "Balotelli'nin ufak bir rahatsızlığı vardı, o yüzden yoktu. Dün biraz antrenman yaptı, bugün tekrar değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Kadro kurarken zorlanmadıklarını anlatan Vincenzo Montella, şunları kaydetti:

"Çok fazla yeni futbolcumuz var. Elimizden gelen her şeyi yaparak en maksimum neyse her maçta onu çıkaracağız. Adım adım ilerleyerek içimizde tuttuğumuz o hedefleri de yakalamak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önümüzdeki hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."