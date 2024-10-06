Adana Demirspor'da flaş ayrılık: 'Almış olduğum bu veda kararı...'

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktığını duyurdu.

Adana Demirspor'da flaş ayrılık: 'Almış olduğum bu veda kararı...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:16

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Murat Sancak, başkanlık görevini Bedirhan Durak'a bıraktığını açıkladı.

Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Duran atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor son olarak kendi sahasında ağırladığı Samsunspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

 


Etiketler: #murat sancak #istifa #adana demirspor

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