Alanyaspor ilk galibiyetini aldı, Adana Demirspor ligin sonuna demir attı!
Alanyaspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek aldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Corendon Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor, 4 ve 17. dakikalarda Hwang Ui-Jo'nun golleriyle 3 puana ulaştı.
İlk galibiyetini elde eden Alanyaspor 6 puana yükselirken, Adana Demirspor ise 1 puanla son sırada kaldı.
Adana Demirspor, gelecek hafta Bodrum'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Alanyaspor #adana demirspor #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- St. Pauli'nin 3 puan hasreti dinmedi!
- Bronckhorts, Beşiktaş tarihine geçti!
- Alanyaspor, Adana Demir karşısında ilk galibiyetini aldı
- Barcelona, Villareal'i 5 golle mağlup etti
- Kocaelispor kötü gidişe 2 golle son verdi!
- Beşiktaş'tan Rafa Silva paylaşımı
- Manchester City, puanı 90+8'de kurtardı!
- Nuri Şahin, Stuttgart karşısında bozguna uğradı!
- Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!
- Kasımpaşa-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- Geri çekilen yasa düzenlemesi geri mi dönüyor?
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- Gülben Ergen'den, anne Yüksel Güran'a sert sözler
- AKP'lilerin 'mangal' keyfine tepki yağdı
- Penaltı kararı doğru mu?