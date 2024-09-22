Alanyaspor ilk galibiyetini aldı, Adana Demirspor ligin sonuna demir attı!

Alanyaspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek aldı.

Alanyaspor ilk galibiyetini aldı, Adana Demirspor ligin sonuna demir attı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:10

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Corendon Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor, 4 ve 17. dakikalarda Hwang Ui-Jo'nun golleriyle 3 puana ulaştı.

İlk galibiyetini elde eden Alanyaspor 6 puana yükselirken, Adana Demirspor ise 1 puanla son sırada kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Bodrum'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Alanyaspor #adana demirspor #Trendyol Süper Lig

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