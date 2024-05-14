FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber! Patrick Kluivert ile yollar ayrılmıştı...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:57

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:59

FIFA'dan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FIFA, sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi.

KLUİVERT'IN ÖDEMESİ NEDENİYLE...

Haberde Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin Euro borcunu ödememesi nedeniyle cezaya çarptırıldığı belirtildi.

47 yaşındaki teknik direktör sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.