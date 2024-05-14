Adana Demirspor'dan transfer yasağı açıklaması

Adana Demirspor, kulübün aldığı transfer yasağıyla ilgili, "Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:34
Adana Demirspor'dan transfer yasağı açıklaması
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Adana Demirspor, kulübün aldığı transfer yasağıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır. İlgili aksiyonlar alındıkça da dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız" ifadeleri kullanıldı.




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