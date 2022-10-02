Adana Demirspor'da Henry Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un futbolcusu Henry Onyekuru, 0-0 biten Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim. Ancak sahaya çıktığımda galip gelmek için sonuna kadar mücadele ediyorum" dedi.
Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.
Nijeryalı futbolcu, "Maç başlamadan 3 puan istiyorduk ve bu açıdan üzgünüz. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Bu maç da öyleydi. 10 kişi kaldık ve sonrasında savaştık. Bu maçtan 1 puanla ayrıldık, mutluyum" dedi.
Eski takımı Galatasaray'a karşı da oynaması sorulan Onyekuru, "Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim. Ancak sahaya çıktığımda galip gelmek için sonuna kadar mücadele ediyorum. Benim için yeni bir macera başladı. Sahaya çıktığımda Adana Demirspor formasıyla yüzde yüzümü veriyorum" ifadelerini kullandı.
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