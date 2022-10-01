Galatasaray'ın eski kaleci antrenörü Ricard Segarra, Brighton'da
Domenec Torrent'in ekibinde Galatasaray'ın kaleci antrenörü olarak görev yapan Ricard Segarra, Premier Lig ekibi Brighton'da yeni menajer Roberto De Zerbi'nin ekibine dahil oldu.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Ricard Segarra'nın yeni durağı İngiltere Premier Lig oldu. Segarra, Brighton'ın yeni menajeri Roberto De Zerbi'nin ekibine katıldı.
Premier Lig ekibi, Graham Potter'ın Chelsea'ye gidişi sonrası menajerlik görevine getirilen De Zerbi'nin ekibine üç yeni ismin eklendiğini açıkladı. Agostino Tibaudi, Enrico Venturelli'nin yanı sıra kaleci antrenörü olarak Ricard Segarra'nın ekibe katıldığı duyuruldu.
Ocak 2022'ye kadar kariyerini Barcelona'nın alt yaş grubu takımlarında kaleci antrenörü olarak geçiren Segarra, ocak ayında ise Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile birlikte sarı-kırmızılı takıma gelmişti. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'dan ayrılan 52 yaşındaki kaleci antrenörü yoluna İngiltere'de devam edecek.
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