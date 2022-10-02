Rıdvan Dilmen'den Adana Demirspor - Galatasaray yorumu: 'Bunu başka bir takım yapamıyor'
"Milli maç arası sonrası çok müthiş maçlarla döndü. Maçı izlemeyenler 'iyiki de izlemedik. Gol de olmamış. Çok şey kaybetmedik' demiştir ama bence kaybettiler. Adana Demirspor maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı. Montella riske girmemeliydi. Bence oyunu 60'a kadar götürüp ondan sonra hamle yapacaktı. Öyle de yaptı ama eksik kalması maçtan önce düşündüğü hamleleri yaptırmadı."
"İki takım da iyi kadrolara sahip takımlar. Galatasaray iki puan kaybettiğine üzülmeli. Adana Demirspor için şartlardan dolayı 1 puana sevinmeli. Galatasaray ikinci yarı da ilk yarı da etkili olan taraftı. 2 puanı kaybeden kesinlikle Galatasaray'dı. Fiziksel anlamda da olumlu yönden hareket ediyor."
"Okan hoca sürekli yardımcılarıyla 'ne yapacağız' diye tartışıyor. Okan hoca gibi tecrübeli teknik adam bu kadar istişareyi yapmamalı. Valerien Ismael gibi, o kadar olmasa da yardımcılarına çok fazla bakıyor. Yardımcı antrenör tabii ki sadece yelek taşıyan kişi değildir ama karar verici kesinlikle teknik adamdır. Bu hafta en fazla şut çektiği maçtır. Adana deplasmanından bahsediyoruz. Konyaspor maçında atamadı. Hoca yapabileceklerini yaptı diyebiliriz ama ilk değişikliğimi Van Aanholt'u alırım. Rakipten çok tehdit almıyorsan Aanholt'u almalıydı."
“Sacha Boey çok iyi oynadı. Rakip takım onun temposuna ayak uyduramadı. Onyekuru gibi bir oyuncuyu oyundan almak zorunda kaldı Montella. Midtsjö beklenenden iyi bir performans gösterdi. Kerem çok fazla içeriye girdi. Galatasaray stoperlerini dönüşümlü olarak rakip takım sahasında görebiliyoruz. Bunu ligimizde yapan başka bir takım yok.”
"Pazar günü oynanacak derbi çok önemli ve sezonun ilk derbisi. Yapay zekayla Volkan Bayarslan atandı. Volkan Bayarslan'ın ilk derbisi ve 44 yaşında bir hakem. Fenerbahçe de Beşiktaş da puan kaybetmemiş bu güne kadar. Ama Volkan Bayarslan'a verdiler mi, Volkan Bayarslan mı aldı maçı? Bence yıllarca bu hakemi görmediler ve en sonunda zorla aldı derbiyi. İyi yönetir, kötü yönetir ona şimdiden yorum yapmam doğru değil ama bence formda hakemi verdiler."
"Fırat Aydınus ve Murat Fevzi, Ömer Faruk Ünal 'Volkan iyi yönetir bu maçı' dediler. Bakıyorlar, Halil Umut Meler de favori ama Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maçını yönetmiş, elendi. Yapay zekasız da yapıyorlar. Çünkü tecrübeli insanlar. Yaşar Kemal Uğurlu var, Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç zaten ona çok salladı. FIFA hakemlerini zaten eliyorsun o arada."
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