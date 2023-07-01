Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi

Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:47

Güncelleme: 01.07.2023 - 11:47

Adana Demirspor, sezon sonunda Montella'nın ayrılmasının ardından takımın başına Patrick Kluviert'i getirdi.

Adana ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.

"TÜRK FUTBOLUNA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Hollandalı teknik adam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.