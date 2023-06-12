Son Dakika: Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi
Son dakika... Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile yolları ayırdı.
İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'a konuk olan Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, "Vincenzo Montella ile yollarımızı ayırdık. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Vincenzo Montella
Sancak, sözlerine şöyle devam etti:
"Şu dakika itibarıyla Montella ile devam etmiyoruz. Helalleştik. Kendisi de açıklayacaktır. Her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Vedalaştık. Çok sevdiğim bir insan. Anlaşamadığımız noktalar oldu ama doğaldır. Değerli, beraber iş yapılabilecek bir adam."
MONTELLA İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI
DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.
İtalyan hoca bu sezon Adana Demirspor'un başında çıktığı 37 karşılaşmada 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
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