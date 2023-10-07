Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Türkiye'nin Brighton'ı Adana Demirspor'

Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 07.10.2023 - 10:01

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a Nani'nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Spor yazaları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazalarının değerlendirmesi şu şekilde:

"ORTA SAHADA İŞİ ÇÖZDÜLER"

"Adana Demir’de Balotelli, Yusuf Erdoğan, Trabzonspor’da skor yapabilecek Trezeguet, Enis Destan gibi hamleler gelmesine rağmen tabela değişmedi. Adana Demirspor taraftarının önünde yine çok güçlü bir takım profili çizerek attığı golün kıymetini bildi ve maçı kazandı. Trabzonspor ise oluşturduğu kadro kalitesine göre maçın içinde bölüm bölüm iyi oynasa da sezon genelinde vadettiği gibi iki ileri bir geri gidecek takım görüntüsü çizmeye devam etti." (Erman Özgür - Fanatik)

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"

"Açık konuşmak gerekirse... Trabzonspor’un ne oynadığına dair konuşmak ve yazmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Yumuşak bir orta saha. İşe yaramayan bir ilk kurgu. Hamlelerin gecikmesi ve tuhaflığı... Dakikalar 52’yi gösterirken bir türlü başlamayan oyun! Balotelli’nin yay üzerinde özene bezene rahat rahat attığı şut... Maça dair benim aklımda yer edenler bunlar. Son not: Bu orta sahaya ihtiyaçtan alınan yüksek maliyetli Umut Güneş nerede mesela... Radikal kararlar şimdi değilse ne zaman?" (Olcay Çakır - Fanatik)

"TÜRKİYE'NİN BRIGHTON'I ADANA DEMİRSPOR"

"Murat Sancak’ın en büyük başarılarının başında, nasıl oynayacağı net bir takımı, doğru kurgularla, doğru teknik adamların yönetimine verme becerisi geliyor. Bir nevi Türkiye’nin Brighton’ı diyebiliriz. İngiliz ekibi kadar topa sahip olma odaklı değiller ama net bir şekilde tempo oyununu ligimizde en iyi uygulayan ekip. Montella’nın ardından Kluivert ile oyun yapısının değişmemesi, dolayısıyla sürdürülebilirlik önemli. Kluivert’in takımının zorlandığı konu, bu oyunu aynı tempoda tüm maça yayabilmek. İkinci yarı Trabzon oyun üstünlüğünü alınca, Hollandalı teknik adam 63. dakikada üç oyuncu değişikliği hakkını birden kullandı. Bjelica’nın 72. dakikaya kadar beklemesi, hataydı. Bordo mavililer belki kontrolü aldı ama gol şansı üretmekte zorlandı. Bjelica, her maç benzer denemelerle aynı sonuçları beklemekten vazgeçmek durumunda. Eksiklerin geri dönmesi kısa vadede ilaç olacaktır fakat temel sorunlar devam ettikçe rekabetçi olmak bir o kadar zorlaşacak gibi gözüküyor." (Engin Kehale - Hürriyet)