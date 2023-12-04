Adana Demirspor'dan Kluivert kararı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Patrcik Kluivert'la yollarını ayırma kararı aldı.
DHA'nın haberine göre Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.
Adana ekibinin ligin 15’inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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