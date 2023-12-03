Adana Demirspor - Samsunspor maçında tribünlerde kavga çıktı!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:39

Güncelleme: 03.12.2023 - 10:39

Samsunspor Kulübü, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta taraftarlarına saldırı düzenlendiğini belirtti.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan ve dostane ortamda seyreden Adana Demirspor müsabakasında, ne yazık ki bazı rakip takım taraftarları Samsunsporlu taraftarımıza bıçak ve satırla saldırmış, üstüne yetmediği gibi Samsunspor pankartımızı kesip indirmeye ve dostluk ortamına tümüyle zarar vermeye çalışmıştır.

SAMSUNSPOR FUTBOL KULÜBÜ olarak, bizi her şart ve koşulda destekleyen, uzun yollardan gelerek hiçbir deplasmanda bizleri yalnız bırakmayan Cefakar ve Fedakar BÜYÜK SAMSUNSPOR taraftarlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz.

Avukatlarımız ile birlikte konunun sıkı takipçisi olacağımızın yanında, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince emniyet güçlerimizden ve savcılarımızdan saldırıyı gerçekleştiren şahsılar hakkında gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Son olarak, gösterdikleri misafirperverlik için Yukatel Adana Demirspor A.Ş Kulübü Yönetimine teşekkür ediyoruz."