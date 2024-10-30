Adana Demirspor'dan Tayfun Korkut iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:47

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:47

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, teknik direktör arayışlarıyla ilgili bilgi verdi.

Teknik Direktör olarak Serkan Damla ile devam edeceklerini söyleyen Durak, "Serkan Damla Hocamız ile devam edeceğiz. Tayfun Korkut ile görüştük. Ancak anlaşma sağlayamadık" dedi.

"BAŞKA ADANA DEMİRSPOR YOK"

Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Bedirhan Durak, "Kayserispor deplasmanında kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz. Taraftara mesajım ben de tribünden gelen birisiyim, takımımıza sonuna kadar sahip çıkalım. Başka Adana Demirspor yok" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON SIRAYA 'DEMİR' ATTI

Adana Demirspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçta 1 beraberlik alırken 8 kez yenildi ve 1 puanla son sıraya demir attı.

TAYFUN KORKUT'UN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Hannover'de başlayan Tayfun Korkut, ardından Kaiserslautern, Leverkusen, Stuttgart ve son olarak Kasım 2021 - Mart 2022 arasında Hertha Berlin'i çalıştırdı.