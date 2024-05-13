Adana Demirspor'da Luis Nani gelişmesi: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:09

Güncelleme: 13.05.2024 - 11:14

Adana Demirspor, Portekizli oyuncusu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

37 yaşındaki Nani bu sezon Adana Demirspor formasını giydiği 34 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.