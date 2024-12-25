Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı bildirimi: Sözleşmesi feshedildi!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:02

Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Bu sezon Adana ekibinde 13 maça çıkan Yusuf, 939 dakika sahada kalırken 1 kez asist yaptı ve gol atamadı.