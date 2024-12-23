Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihine geçti: Adana Demirspor, 2. galibiyetini aldı!
Adana Demirspor, yenik duruma düştüğü maçta Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Adana Demirspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Ozan Demirbağ attığı golle Süper Lig tarihine geçti.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçtan misafir takım 3-1 galip ayrıldı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Semh Güler, 70. dakikada Ozan Demirbağ ve 75. dakikada Abat Aimbetov attı.
HATAYSPOR'DA 5 CEZALI
Hatayspor'un tek golü 25. dakikada Vincent Aboubakar'dan gelirken, 53. dakikada kırmızı kart gören Cengiz Demir takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi takımda ceza sınırında bulunan Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam ve Joelson Fernandes ise sarı kart görerek cezalı duruma düştüler. 5 futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
SÜPER LİG'DE GOL ATAN İLK 2008'Lİ
Öte yandan Adana Demirspor'un genç forveti Ozan Demirbağ attığı golle Süper Lig tarihine geçti. Hatayspor ağlarını havalandıran Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu
ADANA DEMİRSPOR'DAN 2'DE 2
Geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, Hatayspor'u da sahadan puansız göndererek 2'de 2 yaptı. Cezası nedeniyle 3 puanı silinen Adana temsilcisi 5 puanla son sırada yer alıyor. 9 puanda kalan Hatayspor ise 18. basamakta bulunuyor.
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