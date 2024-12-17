Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı: 'Tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı'

'TARİHİNİN EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI'

Turgay Demir: "Beşiktaş'ın formasında ay yıldız var, Yunanistan'a karşı Milli Takım'ı temsilen oynadığı için. Bence bugünden itibaren Kızılay amblemi koymak gerekir! Ligin zordaki takımlarına verdiği puanlarla kan can ve umut olduğu için! Adana Demirspor ligin denizaltısı, ligin dibin dibinde. Hiç galibiyeti yok, averajı da 24. Kalesinde 16 yaşında Deniz var. Musrati'ye ve Muçi'ye verilen paraları üst üste koysak Deniz'in boyunun 2 misli eder. Beşiktaş bu şartlarda, ligin en zayıf takımına karşı iddia ediyorum kendi tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı. İlk yarıdaki Beşiktaş kötünün kötüsüydü. Takımın sahada dizilişi bildiğin Ortadoğu coğrafyası! Herkes birbirine uzak kere uzak, yardımlaşma hak getire topu alan deyim yerindeyse koca dünyaya karşı tek başına. Bir oyuncu 11 kişilik rakibe karşı tek başına ne yapabilir, hiç! Beşiktaş'ta oyuncularda hiçbir şey yapmadılar koca 45 dakikada. Mert dışındaki her oyuncu rakiplerinin işlerini kolaylaştıracak saçmalıkları büyük bir özgüvenle yaptılar!" (Fotomaç)