Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı: 'Tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
'TARİHİNİN EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI'
Turgay Demir: "Beşiktaş'ın formasında ay yıldız var, Yunanistan'a karşı Milli Takım'ı temsilen oynadığı için. Bence bugünden itibaren Kızılay amblemi koymak gerekir! Ligin zordaki takımlarına verdiği puanlarla kan can ve umut olduğu için! Adana Demirspor ligin denizaltısı, ligin dibin dibinde. Hiç galibiyeti yok, averajı da 24. Kalesinde 16 yaşında Deniz var. Musrati'ye ve Muçi'ye verilen paraları üst üste koysak Deniz'in boyunun 2 misli eder. Beşiktaş bu şartlarda, ligin en zayıf takımına karşı iddia ediyorum kendi tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı. İlk yarıdaki Beşiktaş kötünün kötüsüydü. Takımın sahada dizilişi bildiğin Ortadoğu coğrafyası! Herkes birbirine uzak kere uzak, yardımlaşma hak getire topu alan deyim yerindeyse koca dünyaya karşı tek başına. Bir oyuncu 11 kişilik rakibe karşı tek başına ne yapabilir, hiç! Beşiktaş'ta oyuncularda hiçbir şey yapmadılar koca 45 dakikada. Mert dışındaki her oyuncu rakiplerinin işlerini kolaylaştıracak saçmalıkları büyük bir özgüvenle yaptılar!" (Fotomaç)
'MASUAKU MÜTHİŞ BİR DÜŞÜŞ İÇİNDE'
Bilal Meşe: "Kuşkusuz Gedson’un olmayışı, Yusuf Sarı’nın etkili futbolu kaleci Mert’e sıkıntı yarattı, kritik kurtarışlar yaptı, iki gole engel olamadı. Bir de Masuaku var, müthiş bir düşüş içinde, önüne gelen herkes artık onu rahat geçiyor, Mert’i sürekli güç durumda bırakıyor! Benden söylemesi Bakhtiyor onun boşluğunu doldurur... Rafa Silva’ya da nazar mı değdi ne! Dakika 9’da bir pozisyon yakaladı, atamadı! Al Musrati ile farkı bire indiren Kartal on kişi kaldıktan sonra risk aldı, rakip kalede müthiş bir baskı kurdu... Neler kaçtı, neler! Hangisini saysak? Sıraya koyalım en iyisi...." (Milliyet)
'GERÇEK KİMLİĞİNE BÜRÜNMEKTE ZORLANIYOR'
Ali Gültiken: "Oyunun ilk yarısı Beşiktaş açısından tam bir felaket… Adana Demirspor herhalde bu sezonun kendince en etkili ilk yarısını Beşiktaş'a karşı oynamıştır. Neredeyse bu bölüm tek kale maç şeklinde geçti. Beşiktaşlı oyuncular ne oyuna başlayabildi ne de oyunun içine girebildiler. Yalnızca skor olarak değil Beşiktaş, gerçek kimliğine bürünmekte zorlanıyor. Bu süreci durduramadı. Ligde bugüne kadar galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a da teslim olarak geri geri gitmeye devam ediyor." (Sabah)
'ÖZ GÜVENİ YERLEBİR OLMUŞ BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜNDEYDİ'
Banu Yelkovan: "Gedson’un yokluğunda, derbinin sürpriz golcüsü Oxlade-Chamberlain ilk 11’de, alıştığımızdan farklı bir ilk kadroyla ve maalesef artık alıştırmaya başladığı bir kabullenme ve reaksiyonsuzlukla sahadaydı Beşiktaş. İlk yarı biterken onlar için iyi giden tek istatistik topa sahip olma konusundaki üstünlükleriydi. Bu sezon 7 dış saha maçının sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş için 2024’ün son deplasmanında da durum değişmedi. Bir türlü ritmini bulamayan, öz güveni yerlebir olmuş bir takım görüntüsündeydi. Fenerbahçe maçındaki galibiyet sonrası “Acaba bir şeyler değişiyor mu?” sorusuna bu maç çok net bir cevap verdi: Hayır, değişmiyor." (Hürriyet)
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