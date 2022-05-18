Adana Demirsporlu Balotelli'ye İtalyan talip
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli ile İtalyan ekip Spezia'nın ilgilendiği öne sürüldü.
Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Serie A ekibi Spezia'nın Balotelli için Adana Demirspor'un kapısını çalacağı ileri sürüldü.
TEKLİF YETERSİZ GELEBİLİR
İtalya basınına göre, İtalyan yıldız Serie A'ya dönecek. Haberde, Serie A ekibi Spezia'nın Mario Balotelli için harekete geçtiği yazıldı. Spezia'nın golcü yıldız için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirildi.
"10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise birkaç ay önce Balotelli için, "10 milyon euro'su olan buyursun gelsin, kolay kolay bırakmaya niyetimiz yok. Mario da ben 'git' demeden buradan gitmez" demişti.
14 GOL 6 ASİST
Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor formasıyla 32 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 14 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması