Adana Demirsporlu Balotelli'ye İtalyan talip

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:27

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Serie A ekibi Spezia'nın Balotelli için Adana Demirspor'un kapısını çalacağı ileri sürüldü.

TEKLİF YETERSİZ GELEBİLİR

İtalya basınına göre, İtalyan yıldız Serie A'ya dönecek. Haberde, Serie A ekibi Spezia'nın Mario Balotelli için harekete geçtiği yazıldı. Spezia'nın golcü yıldız için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirildi.

"10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise birkaç ay önce Balotelli için, "10 milyon euro'su olan buyursun gelsin, kolay kolay bırakmaya niyetimiz yok. Mario da ben 'git' demeden buradan gitmez" demişti.

14 GOL 6 ASİST

Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor formasıyla 32 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 14 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.