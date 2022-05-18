Süper Lig ekibi Trabzonspor'da son hedef: Puan rekoru
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin son haftasında Başakşehir'i mağlup ederek kendi puan rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.
Spor Toto Süper Ligi'nde sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yenerek puanını 81'e yükselten şampiyon Trabzonspor, rekor kırma peşinde.
Bordo-mavililer, son hafta Medipol Başakşehir deplasmanında galip gelmesi halinde lig tarihindeki rekor puanına ulaşacak.
Ligde 1995-1996 ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı.
BERABERLİKTE 82 PUAN
Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan ancak bu sezon şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Karadeniz devi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en yüksek puanını elde etmek için çıkacak.
Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak. Bordo-mavililer galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.
Karadeniz ekibinde şimdi tüm futbolcular tarihi rekoru kırma hesapları yapıyor. Bordo-mavililer Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçta Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı.
Trabzonspor bu sezon ligde sadece iki mağlubiyet alırken bu sezon sadece iki maçta gol kaydedemedi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 68 gol atıp, kalesinde 33 gol gördü.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un en fazla süre bulan ismi 3769 dakika ile Uğurcan Çakır oldu. Ayrıca Abdullah Avcı'nın takımı bu sezon iç sahada hiç kaybetmedi.
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