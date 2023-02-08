Adana Demirsporlu futbolcu Fredrik Gulbrandsen: 'Nasıl çıkıp futbol oynayacağız?'

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin Norveç basınına konuştu. Gulbrandsen, "Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:30
Adana Demirsporlu futbolcu Fredrik Gulbrandsen: 'Nasıl çıkıp futbol oynayacağız?'
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Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, depremde yaşadıklarını ülkesinin basınından TV2'ye anlattı.

Norveçli hücum oyuncusu, "Travmatize ve gerçek üstü bir şey yaşadım. Ben iyiyim, tanıdıklarım iyi ama aklımda sürekli orada kalanlarda. 14. katta oturuyorum. Öleceğimi sandım. Çok fazla yıkım var" açıklamasını yaptı.

"AYAĞA KALKMAK İSTEDİM, OLMADI"

"Uykumdaydım ve bir anda sallanmayla uyandım" diyen Gulbrandsen, "Sallantı başladı ve giderek daha da güçlendi. Yataktan kalkmak üzere hareketlendiğim anda yataktan aşağı düştüm. Ayağa kalkmak istedim ama bu mümkün değildi. Deprem bittikten sonra hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettim. Birkaç kıyafeti hızlıca yanıma aldım ve 14 katı aşağı indim. Neyse ki yaşadığım binaya bir şey olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Fredrik Gulbrandsen

"1 HAFTA MI, NASIL?"

Gulbrandsen, "Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. 1 hafta!!! Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum" dedi.

"TRAVMA HALİNDEYİM, ATLATAMADIM"

Norveçli oyuncu, "Hala depremin etkisini atlatamadım. Travmatize oldum. Bunu söylememin nedeni, karar vericilerin ne kadar çok insanın travma geçirdiğini anlamamış gibi görünmesi. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Fredrik Gulbrandsen adana demirspor kahramanmaraş deprem

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