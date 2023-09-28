Adana'da gerginlik... Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında tartışma!

Beşiktaş'ın deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile milli futbolcu Salih Uçan arasında tartışma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:11
Adana'da gerginlik... Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında tartışma!
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Beşiktaş, erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Beşiktaş'ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

GÜNEŞ İLE UÇAN TARTIŞMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son düdük sonrası kısa süreli öğrencisi Salih Uçan ile tartıştı.

Güneş, daha sonra Salih'i soyunma odasına göndermeye çalıştı.


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