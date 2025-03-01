Adana'da gol sesi çıkmadı! Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftanın ilk maçında Adana Demirspor'un Bodrum FK'yi konuk ettiği maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Adana'da gol sesi çıkmadı! Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 18:35

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının ilk maçında Adana Demirspor, Bodrum FK'yi konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 24 puana ulaşan Bodrum FK, 16. sıraya yerleşti. -2 puana ulaşan Adana Demirspor ise 19. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Adana Demirspor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 

JOSE MORAIS'TEN DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 5 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 4 maçta 8 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 5 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.


Etiketler: #adana demirspor #Bodrum FK #Trendyol Süper Lig

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