SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! FIFA'dan Adana Demirspor'a şok puan cezası!

Son dakika... FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! FIFA'dan Adana Demirspor'a şok puan cezası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:58

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 

TFF: "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."


Etiketler: #adana demirspor #FIFA #TFF
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