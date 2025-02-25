SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! FIFA'dan Adana Demirspor'a şok puan cezası!
Son dakika... FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
TFF: "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."
Etiketler: #adana demirspor #FIFA #TFF
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