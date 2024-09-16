Adana'da puanlar paylaşıldı!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 22:23

Güncelleme: 16.09.2024 - 22:23

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Keçiörengücü 56. dakikada Eduart Rroca ile 1-0 öne geçti. Adanaspor, 81. dakikada Doğukan Emeksiz ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 6 yaptı. Adanaspor ise 5 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Ümraniyespor ile oynayacak. Keçiörengücü ise Iğdır FK ile karşılaşacak.