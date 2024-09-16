Adana'da puanlar paylaşıldı!
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Keçiörengücü 56. dakikada Eduart Rroca ile 1-0 öne geçti. Adanaspor, 81. dakikada Doğukan Emeksiz ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 6 yaptı. Adanaspor ise 5 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Ümraniyespor ile oynayacak. Keçiörengücü ise Iğdır FK ile karşılaşacak.
Etiketler: #Adanaspor #Keçiörengücü #TFF 1. Lig
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