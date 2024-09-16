TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2024 Pazartesi, 17:58
TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 7-17 haftaları arasında oynanacak müsabakaların programını duyurdu.

10. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de, 11. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar saat 19.00'da oynanacak.

15. haftada ise Beşiktaş ile Fenerbahçe, 7 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 10 haftalık maç programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 7. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 8. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 9. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 10. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 11. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 12. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 13. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 14. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 15. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 16. hafta programı şu şekilde:

TFF 10 haftalık fikstürü açıkladı: İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

Süper Lig'de 17. hafta programı şu şekilde:

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