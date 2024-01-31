Adanaspor'da Mustafa Kemal Kılıç dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 22:41
Adanaspor'da Mustafa Kemal Kılıç dönemi!
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Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, yaptığı görüşme sonucu teknik direktörlük konusunda Mustafa Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 18 Ocak'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.


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