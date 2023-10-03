Adanaspor'dan Göztepe maçı açıklaması: 'Çok mutsuzuz'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:48

Adanaspor'da teknik direktör Özhan Pulat'ın cezası nedeniyle takımın başında maça çıkan yardımcı antrenör Fatih Kavlak 1-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTSUZUZ"

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Adanaspor, konuk olduğu Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Kavlak, “Beklediğimiz gibi Göztepe taraftarının ilgisiyle ve oluşturduğu atmosferle maça başladık. Takım da Göztepe taraftarını arkasına alarak yoğun bir baskı uyguladı, bu baskıyı bekliyorduk önlemler almıştık fakat uygulamada sıkıntı yaşadık ilk yarıda. Ona rağmen 0-0 bitirmeyi başardık ilk yarıyı. İkinci yarıda bazı hamleler yaptık oyunu ele almak için, ön tarafta biraz topu tutabilmek için. Ancak çok geçmeden hemen, ikinci yarının 7. dakikasında kornerden açılan bir topta güzel bir şutla Göztepe 1-0 öne geçti. Biraz daha topu tuttuk, pas yapabildik. Yani devre arası yapamadığımız şeyleri konuşmuştuk zaten. Rakibin de öne geçmesiyle daha da öne çıktık. Oyunu karşı tarafa yığdık, bazı şut pozisyonları bulduk fakat bir türlü çeviremedik ne yazık ki. Yani yenildiğimiz için tabii ki çok mutsuzuz. Fakat berabere bitirebileceğimizi düşündüğümüz bir maçı kaybettik” dedi.