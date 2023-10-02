Şampiyonlar Ligi tarih olabilir: UEFA'dan Süper Lig hamlesi!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 19:05

Güncelleme: 02.10.2023 - 19:05

2 yıl önce Florentino Perez tarafından ortaya atılan ancak kabul görmeyen Süper Lig fikrini UEFA'nın biraz daha değiştirerek gündeme alacağı iddia edildi.

3 LİG OLACAK

Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı düşünüyor.

Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı iddia edildi.

18 TAKIM YER ALACAK

Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Aspiring Ligi olacağı her ligde ise 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı söylendi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da eklendi.

Super League'den 2 takım düşeceği, Europa League'den 2 takım yükseleceği ve Europa League'den 4 takımın düşüp, Aspiring League'den 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.