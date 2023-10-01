Trendyol Süper Lig'de sezonun en erken golü Sebastian Szymanski'den

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin Çaykur Rizespor'a attığı gol, bu sezon Trendyol Süper Lig'de atılan en erken oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:11
Trendyol Süper Lig'de sezonun en erken golü Sebastian Szymanski'den
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, yüksek formunu sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı maça hızlı bir başlangıç yapan Szymanski, maçın henüz 3. dakikasında Tadic'in asisti ile topu ağlara göndermeyi başardı.

EN ERKEN GOL OLDU

Sebastian Szymanski'nin Çaykur Rizespor'a 2 dakika 2 saniye içinde attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken oldu.

12 GOLE KATKI

Bu gol ile ligde çıktığı 7. maçta 5. kez golle buluşan 24 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.


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