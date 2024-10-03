Aday kadro açıklandı... Fas'tan Hakim Ziyech kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almadı.

Aday kadro açıklandı... Fas'tan Hakim Ziyech kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:30

Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

FENERBAHÇELİ YILDIZLAR KADRODA

Fenerbahçeli iki futbolcu Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri davet edilen oyuncular arasında yer aldı.

Fas Milli Takımı, Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 12 ve 15 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.


Etiketler: #Hakim Ziyech #Sofyan Amrabat #Youssef En Nesyri #Fas

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