Aday kadro açıklandı... Fas'tan Hakim Ziyech kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almadı.
Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
FENERBAHÇELİ YILDIZLAR KADRODA
Fenerbahçeli iki futbolcu Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri davet edilen oyuncular arasında yer aldı.
Fas Milli Takımı, Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 12 ve 15 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.
?? ???????????????? ! La liste de Walid Regragui pour le prochain rassemblement d’Octobre ! ??????— TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) October 3, 2024
Qu’en pensez-vous ? pic.twitter.com/853K15rBYT
Etiketler: #Hakim Ziyech #Sofyan Amrabat #Youssef En Nesyri #Fas
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