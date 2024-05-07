Adaylar arasındaydı: Antalyaspor'da Alex de Souza gelişmesi!

Sergen Yalçın ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Antalyaspor'un teknik direktörlük için Alex de Souza ile anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 17:52
Adaylar arasındaydı: Antalyaspor'da Alex de Souza gelişmesi!
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Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı.

Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.

YARDIMCISI MEHMET AURELIO

Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi.

ANTALYA TARAFTARLARI 'HOŞ GELDİN' DEDİ

Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulundu. 

 


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