Adaylar arasındaydı: Antalyaspor'da Alex de Souza gelişmesi!
Sergen Yalçın ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Antalyaspor'un teknik direktörlük için Alex de Souza ile anlaştığı iddia edildi.
Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı.
Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.
YARDIMCISI MEHMET AURELIO
Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi.
ANTALYA TARAFTARLARI 'HOŞ GELDİN' DEDİ
Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulundu.
Hem futbol bilgisi hem de liderlik yetenekleriyle tanınan Alex De Souza’yı Antalyaspor ailesine katıldığı için gönülden kutluyoruz! Tecrübesi ve saha içi vizyonuyla takımımıza değer katacağına inancımız tam. Ayrıca, Alex’in yanında, yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan… pic.twitter.com/iopdRtcjDF— 07 GENÇLİK (@07genclik1981) May 7, 2024
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