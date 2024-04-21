Antalyaspor, 3 puanı son saniyede aldı
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Hatayspor, 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Antalyaspor, 67. dakikada Adam Buksa'nın attığı golle eşitliği sağladı. Zymer Bytyqi, 90+2. dakikada Antalyaspor'a 3 puanı getirdi.
Son 3 maçından 4 puan çıkaran Antalyaspor, puanını 45 yaptı. 3 maçtır puan alamayan Hatayspor, 33 puanla 18. sıraya indi.
Antalyaspor, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.
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