Antalyaspor, 3 puanı son saniyede aldı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 21:09
Antalyaspor, 3 puanı son saniyede aldı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Hatayspor, 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Antalyaspor, 67. dakikada Adam Buksa'nın attığı golle eşitliği sağladı. Zymer Bytyqi, 90+2. dakikada Antalyaspor'a 3 puanı getirdi. 

Son 3 maçından 4 puan çıkaran Antalyaspor, puanını 45 yaptı. 3 maçtır puan alamayan Hatayspor, 33 puanla 18. sıraya indi.

Antalyaspor, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.


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