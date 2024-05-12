Adaylığını açıklamıştı: Ali Koç'tan yönetim kurulu kararı!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tarihi henüz belirlenmeyen olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıklamıştı. İddiaya göre Ali Koç, yönetim kurulunun büyük bölümünde değişikliğe gitme kararı aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak başkanlık seçiminde tekrar aday olacağını açıkladı.
Adaylık kararının ardından harekete geçen Ali Koç'un, yönetim kurulu için dikkat çeken bir karar aldığı ileri sürüldü.
YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK KARARI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç yönetim kurulunun büyük bölümünü değiştiriyor.
Habere göre en az 5-6 merkez noktadaki isimle yolları ayırma kararı alındı.
Tanınan ve aşina olunan isimlerin büyük bölümünün yeni yönetimde olmayacağı ifade edildi.
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