Fenerbahçe'den sert mesaj: '12 Mayıs'ı unutmadık'

Fenerbahçe Kulübü, 12 Mayıs 2012 tarihinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar ile ilgili bir açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:24
Fenerbahçe'den sert mesaj: '12 Mayıs'ı unutmadık'
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Mayıs 2012 günü Galatasaray ile oynanan "Süper Final" maçının ardından Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

''12 MAYIS'I UNUTMADIK

3 Temmuz Kumpası ile Fenerbahçemizi ele geçiremeyen hain FETÖ'cüler tarafından kadın erkek genç yaşlı çocuk demeden gerçekleştirilen 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün 12 yıl geçti.

Hiçbir Fenerbahçeli, taraftarlarımızın üzerine acımasızca biber gazı sıkılan, tüm stadımızın gaza boğulduğu, canımıza kast edilen o hain saldırıyı unutmadı.

Bugün 117 yıldır onurla durduğu yerde dimdik duran,

önce vatan diyerek daima ülkesinin emrinde olan, yaşadığı tüm haksızlıklara rağmen yarıştığı her branşta koşulsuz olarak Türk sporuna hizmet eden, ülkemizin ve Fenerbahçemizin bayrağını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dalgalandıran

Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak,

3 Temmuz 2011 gibi 4 Nisan 2015 gibi 12 Mayıs 2012 saldırısını da unutmadık, unutmayacağız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ''


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