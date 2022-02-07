Adem Büyük Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu

07 Şubat 2022 Pazartesi, 18:48

Spor Toto Süper Lig takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan resmi açıklamaya göre, kulüpte futbolcu olarak forma giyen Adem Büyük, takımın yeni futbol sorumlusu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.