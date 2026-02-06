Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 09:50:00
Cumhuriyet Spor
Ademola Lookman, Atletico Madrid kariyerine hızlı başladı!

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Atletico Madrid, Real Betis'i deplasmanda 5-0 yendi. Yeni transfer Ademola Lookman ilk maçında bir gol bir asist yaptı.

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman, Atletico Madrid'de ilk maçına çıktı.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Atletico Madrid deplasmanda Real Betis'i 5-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

İspanyol devinin gollerini 12. dakikada Hancko, 30. dakikada Simeone, 37. dakikada Lookman, 62. dakikada Griezmann ve 83. dakikada Almada attı. Lookman, Griezmann'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Atletico Madrid yarı finalde Athletic Bilbao ile eşleşti.

