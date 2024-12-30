Adı Al-Nassr ile anılıyordu: En-Nesyri'nin sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr ile anılan Fenerbahçe forması Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesindeki maddenin ortaya çıktığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Talisca'yı renklerine bağlamak için mesai harcarken, Suudi temsilcisi ise sarı-lacivertlilerden Youssef En-Nesyri'yi istediği iddia edilmişti.
Al-Nassr'ın En-Nesyri için teklifini 35 milyon Euro'ya kadar yükselttiği ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı da geri çevirdiği öne sürülmüştü.
SONRAKİ TRANSFERİNDEN YÜZDE 10 PAY
Sabah'ta yer alan habere göre; Sevilla'nın En-Nesyri'nin bir sonraki transferinden yüzde 10 payı bulunuyor.
Haberde Fenerbahçe'nin 35 milyon Euro'luk teklifi bu yüzden reddettiği, rakamın 40 milyon Euro'yu bulması durumunda transfere onay çıkacağı bildirildi.
Bu sezon 24 maça çıkıp 1165 dakika süre alan Youssef En-Nesyri 9 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.
Etiketler: #al nassr #Youssef En Nesyri #fenerbahçe #transfer
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