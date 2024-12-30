Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızına teklifler var, gözler yönetimde: Szymanski bekleyişi

Fenerbahçe’de Szymanski’nin ayrılığı gündeme gelebilir. Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Polonyalı orta saha oyuncusu için bazı İtalyan ve Alman kulüplerinin, SarıLacivertli yönetimle temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızına teklifler var, gözler yönetimde: Szymanski bekleyişi
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Hilmi Türkay
Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

F.Bahçe yönetimi, 25 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili henüz net bir karar vermedi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun beğendiği futbolcuların başında gelen Szymanski’yi takımda tutmak istediğini yönetime bildirdiği kaydedildi. 

F.Bahçeli idareciler, Polonyalı oyuncu için yapılacak teklifin mali şartlarına göre bir karar vermeyi ve konuyu Mourinho’ya aktarmayı planlıyor. 

Sarı-Lacivertlilerin, Talisca transferinde son aşamaya gelmesi ve Brezilyalı futbolcunun da Szymanski ile aynı mevkide oynaması alınacak kararı etkileyebilir.


Etiketler: #Sebastian Szymanski #fenerbahçe

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