Menajeri açıkladı: Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi!
Aston Villa forması giyen ve transferde adı Fenerbahçe ile anılan Jaden Philogene'in menajerinden açıklama geldi. Camacho, sarı lacivertli ekibe transfer için açık kapı bıraktı.
Fenerbahçe ile adı anılan Jaden Philogene için menajeri Camacho'dan transfer açıklaması geldi.
Sabah'a konuşan Camacho, Fenerbahçe'den doğrudan resmi bir teklif almadıklarını belirtti.
"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE FORMA GİYEBİLİR"
İngiliz futbolcunun menajeri açıklamasının devamında ise iyi bir teklif gelmesi halinde Philogene'in Fenerbahçe'de forma giymek isteyeceğini belirtti.
Camacho, Philogene'in hedefinde her zaman şampiyonluğa oynayan iddialı bir takımın formasını giymek olduğunu ifade etti.
"AKLIN HAYALİN DURUR"
2023 yılında Jaden Philogene'i İngiliz ekibine transfer ettikten sonra konuk olduğu bir programda Acun Ilıcalı, "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Philogene!" ifadelerini kullanmış ve futbolcudan övgüyle bahsetmişti.
Jaden Philogene bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 535 dakika süre bulurken gol ya da asist üretemedi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi!
- Getafe, Sergio Reguilon'un peşine düştü!
- Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
- Atalanta, son dakikalarda 1 puanı kurtardı
- Vinicius Jr için 1 milyar Euro'luk iddia!
- Beşiktaş başkanını seçiyor!
- Fabregas'dan Dele Alli açıklaması! Umarım mutlu olur
- Ligue 1 hesabından Ronaldo'ya gönderme
- Hüseyin Yücel'in kardeşinden Serdal Adalı'ya yanıt!
- Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi resmen başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Yurtdışı seyahatte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
- Sendikalara 'grev', Erdoğan'a 'istifa' çağrısı!
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Fenerbahçe'de 5 isimle ayrılık kapıda!