Menajeri açıkladı: Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:38

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:40

Fenerbahçe ile adı anılan Jaden Philogene için menajeri Camacho'dan transfer açıklaması geldi.

Sabah'a konuşan Camacho, Fenerbahçe'den doğrudan resmi bir teklif almadıklarını belirtti.

"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE FORMA GİYEBİLİR"

İngiliz futbolcunun menajeri açıklamasının devamında ise iyi bir teklif gelmesi halinde Philogene'in Fenerbahçe'de forma giymek isteyeceğini belirtti.

Camacho, Philogene'in hedefinde her zaman şampiyonluğa oynayan iddialı bir takımın formasını giymek olduğunu ifade etti.

"AKLIN HAYALİN DURUR"

2023 yılında Jaden Philogene'i İngiliz ekibine transfer ettikten sonra konuk olduğu bir programda Acun Ilıcalı, "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Philogene!" ifadelerini kullanmış ve futbolcudan övgüyle bahsetmişti.

Jaden Philogene bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 535 dakika süre bulurken gol ya da asist üretemedi.